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Новейшая САО «Мальва» выдержала попадание снаряда HIMARS в зоне СВО

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В «Ростехе» заявили, что бронекабина новейшего самоходного артиллерийского орудия (САО) «Мальва» выдержала попадание снаряда РСЗО HIMARS.
Новейшая САО «Мальва» выдержала попадание снаряда HIMARS в зоне СВО
  • РИА Новости

Об этом говорится в Telegram корпорации.

«Новейшая самоходная гаубица Ростеха «Мальва» выдержала попадание из HIMARS... поражающие элементы ракеты M30A1 GMLRS, запущенной из HIMARS, пробили колёса, но застряли в корпусе или отскочили от остекления», — говорится в заявлении.

Отмечается, что это значит, что бронекабина защитила экипаж от осколков.

В компании подчёркивают, что таким образом «Мальва» успешно прошла краш-тест в суровых условиях реальных боевых действий.

В июне в «Ростехе» заявили о поставке в Вооружённые силы России партии новейших самоходных колёсных гаубиц «Мальва».

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