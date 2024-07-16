Патриарх Кирилл заявил о невозможности канонизации Ивана Грозного

Царя Ивана IV Грозного невозможно канонизовать, так как он отдал приказ об убийстве митрополита Филиппа.

Об этом в проповеди после литургии в день памяти святителя Филиппа, митрополита Московского и всея России в Успенском соборе Московского Кремля заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, передаёт РИА Новости.

Патриарх отметил, что сейчас некоторые патриоты поднимают тему канонизации царя.

«Он (Иван IV) совершил страшное преступление. Никакой канонизации быть не может. Прошу считать эту тему закрытой», — сказал глава РПЦ.

При этом он подчеркнул, что это не отнимает исторические заслуги русского монарха.

Ранее на Всемирном русском народном соборе поддержали идею канонизации полководца Александра Суворова.