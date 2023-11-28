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На Всемирном русском народном соборе поддержали идею канонизации Суворова

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Участники военной секции «Оборона и безопасность» Всемирного русского народного собора поддержали инициативу Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о канонизации полководца Александра Суворова.
На Всемирном русском народном соборе поддержали идею канонизации Суворова
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Boiko

Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на Русскую православную церковь.

«По итогам работы секции были вынесены следующие решения... Поддержать инициативу Святейшего Патриарха Кирилла о канонизации Александра Суворова», — говорится в сообщении.

В августе Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сообщил, что синод Русской православной церкви рассмотрит возможность передачи на рассмотрение профильной синодальной комиссии вопроса о канонизации генералиссимуса Александра Суворова.

В начале ноября стало известно, что в России выпустят новую серию книг для детей и подростков — «Великие люди великой страны», которая призвана поспособствовать мотивированию юной аудитории на саморазвитие и собственные свершения.

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