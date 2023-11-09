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В России выйдет серия книг «Великие люди великой страны»

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В России выпустят новую серию книг для детей и подростков — «Великие люди великой страны», которая призвана поспособствовать мотивированию юной аудитории на саморазвитие и собственные свершения.
В России выйдет серия книг «Великие люди великой страны»
  • Gettyimages.ru

Как говорится в сообщении пресс-службы издательства «Эксмо», серию откроют иллюстрированные биографические книги. В издании «Девочки, прославившие Россию» будут рассказаны истории значимых женских фигур — императрицы Елизаветы Петровны, княгини Ольги, Анны Ахматовой, Марины Цветаевой, Валентины Терешковой и многих других. В книге «Мальчики, прославившие Россию» будет описана жизнь знаменитых полководцев, учёных, писателей: Петра I, Александра Суворова, Фёдора Ушакова, Ильи Репина, Михаила Ломоносова, Петра Чайковского и иных видных деятелей.

«Книги серии «Великие люди великой страны» написаны на основе открытых и эксклюзивных источников и раскрывают юным читателям судьбы неординарных, талантливых людей, прославивших Россию. Мы благодарим родственников героев рассказов за помощь в подготовке книг. Благодаря участию детей, внуков, близких и родных образы этих выдающихся людей получились достоверными и живыми», — приводит пресс-служба слова Евгения Капьева, генерального директора «Эксмо».

Первые экземпляры будут доступны читателям в середине ноября.

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