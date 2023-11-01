Россияне назвали лучшие хоррор-книги

По результатам исследований российских издательств лучшими отечественными хоррор-книгами года признаны «Светочи тьмы», «Цербер-хранитель» и «Час перед рассветом» Татьяны Корсаковой.

Кроме того, по данным пресс-службы издательской группы «Эксмо-АСТ», в список лидеров вошли «Самая страшная книга. Чёрные сказки» Михаила Парфёнова и Олега Кожина и «Вьюрки» Дарьи Бобылёвой.

В то же время список пополнили произведения «Приворот» Марьяны Романовой, «Кастрюлька с неприятностями» Анны Дашевской, «Казаки-разбойники» Натальи Тимошенко, «Варварин остров» Альбины Нури и другие.

«Порядка 70% книг в общем топе отечественных бестселлеров написаны женщинами. При этом и читательская аудитория хорроров также преимущественно женская. Согласно исследованию компании Ipsos (РосИндекс), 37% опрошенных женщин предпочитают читать отечественную остросюжетную литературу», — говорится в сообщении.

В нише отечественного нонфикшна значится дилогия Алексея Гравицкого и Сергея Волкова «Чикатило. Явление зверя» и «Чикатило. Зверь в клетке», приуроченная к премьере сериала с Дмитрием Нагиевым в главной роли.

Вместе с тем среди зарубежной прозы читатели предпочитают романы Стивена Кинга «Позже», «Сияние», «КлаТбище домашних жЫвотных», «Кэрри», «Зелёная миля», Роберта Колкера «Что-то не так с Гэлвинами», Говарда Лавкрафта «Зов Ктулху», Уилки Коллинза «Отель с привидениями» и другие.

Анализу подлежали произведения в жанрах хоррор, триллер, детектив, мистика, остросюжетная проза и ужасы, среди нон-фикшн книг — тру-крайм, криминология, ужасы, популярный профайлинг, ужасы науки и медицины, психиатрия.

Ранее сообщалось, что вышли книги «Укрытие», «Водоворот» и «Путешествие в Элевсин».