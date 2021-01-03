О вампирах, гонщиках и музыкантах: десять российских сериалов 2021 года

Одна из главных многосерийных российских премьер 2021 года — комедийный детектив «Вампиры средней полосы» о мирных упырях из глубинки. Вампиры также стали героями ленты «Пищеблок» по роману Алексея Иванова. Действие этого сериала разворачивается в пионерском лагере. Авторы картины «Чикатило» расскажут историю поимки известного маньяка, а в «Седьмой симфонии» речь пойдёт о музыкантах, исполнивших произведение Дмитрия Шостаковича в блокадном Ленинграде. В числе ожидаемых многосерийных проектов года — политический триллер «Спойлер», постапокалиптическая лента «Выжившие», драмеди «Джетлаг», триллер «Полёт», а также картина о гонщиках команды «КАМАЗ-мастер» и комедия про стендап «Я не шучу».

«Спойлер». В марте на «КиноПоиск HD»

Создатели многосерийного политического триллера «Спойлер» сравнивают эту ленту с нашумевшим американским проектом «Карточный домик» с Кевином Спейси в главной роли.

События разворачиваются вокруг региональных выборов. Для победы одного из кандидатов организована сложная схема, одним из звеньев которой должен стать так называемый спойлер — подставной кандидат. Ему предстоит привлечь избирателей и собрать голоса, предназначавшиеся конкурентам. По задумке, спойлер не должен обойти заказчика политической игры. Однако исход событий окажется неожиданным для героев.

Над сценарием проекта работал автор книг серий «Духless» и «The Тёлки» Сергей Минаев при участии Андрея Цибульского («Ищейка 5»). В ролях — Максим Матвеев, Олег Меньшиков, Светлана Ходченкова, Юлия Снигирь, Алексей Гуськов и другие актёры.

© Кадр из сериала «Спойлер»

«Вампиры средней полосы». Весной на видеосервисе Start

Главные герои этого комедийного детективного сериала — живущие в Смоленске вампиры. Они давно не убивают людей, предпочитая мирно сосуществовать с ними. Однажды недалеко от города находят несколько обескровленных тел. Подозрения падают в первую очередь на упырей, чья спокойная жизнь оказывается под угрозой.

Как рассказал один из сценаристов и продюсеров проекта Алексей Акимов, на создание сериала его вдохновила лента Тайки Вайтити «Реальные упыри», снятая в формате мокьюментари.

«Мне захотелось сделать что-то подобное, но не в пародийном жанре. В итоге я перенёс действие в реальность и добавил детективную линию», — пояснил сценарист ТАСС.

Главную роль в сериале исполнил Юрий Стоянов. Также в ленте снялись такие звёзды российского кино, как Татьяна Догилева, Артём Ткаченко, Екатерина Кузнецова, Ольга Медынич и Михаил Гаврилов.

«Чикатило». Весной в онлайн-кинотеатре Okko

В детективном триллере Сарика Андреасяна «Чикатило» рассказывается о поисках известного серийного убийцы-маньяка Андрея Чикатило, действовавшего с конца 1970-х до начала 1990-х. За этот период преступник зверски убил несколько десятков женщин и детей. Он долго оставался безнаказанным, а вместо него был приговорён к смерти другой человек.

По словам режиссёра, помимо прочего, в проекте рассказывается предыстория Чикатило.

«Его смело можно назвать преступником века, убийства которого не поддаются осмыслению. Но как человек с практически идеальной биографией оказался жестоким убийцей? Что породило в нём зверя? В сериале мы старались ответить именно на эти вопросы», — рассказал постановщик.

В проекте задействованы Константин Лавроненко, Дмитрий Власкин, Юлия Афанасьева и другие артисты. Имя исполнителя роли Чикатило авторы фильма держат в секрете.

© Кадр из сериала «Чикатило»

«Пищеблок». В июне на «КиноПоиск HD»

К летнему сезону «КиноПоиск HD» готовит премьеру триллера, действие которого разворачивается в пионерском лагере в 1980 году. Сюжет основан на одноимённом романе Алексея Иванова, по чьим книгам ранее были сняты ленты «Географ глобус пропил», «Тобол» и «Ненастье».

Режиссёром проекта выступил Святослав Подгаевский, выпустивший такие фильмы ужасов, как «Невеста», «Пиковая дама: Чёрный обряд», «Русалка. Озеро мёртвых» и «Яга. Кошмар тёмного леса».

Главным героям — подростку Валере (Пётр Натаров) и вожатому Игорю (Даниил Вершинин) — предстоит бороться с вампирами, которые скрываются среди обычных пионеров.

Создатели проекта подчёркивают, что «Пищеблок» не только мистический экшен, но и притча о тоталитарном обществе, а также ретродрама, которую оценят любители поностальгировать.

© Кадр из сериала «Пищеблок»

«Выжившие». В 2021 году в онлайн-кинотеатре Okko

События сериала разворачиваются в постапокалиптическом мире. Герои — немногие выжившие после вспышки неизвестной болезни, которая сочетает в себе симптомы многих смертоносных заболеваний.

Сперва проект по сценарию Александра Лунгина задумывался как фантастическая драма, однако после начала пандемии коронавируса в него были внесены некоторые изменения.

В новой версии скрипта нашли отражение вызванные пандемией ощущения присоединившихся к сериалу сценаристов — Романа Волобуева и Елены Ваниной. Структура ленты осталась прежней, изменилась лишь эмоциональная составляющая. Таким образом проект стал более актуальным и трансформировался в драматический триллер.

Лента выйдет в непривычном формате: как основной сериал и восемь дополнительных проектов. В них рассказывается, как разные персонажи выживают в сложившейся ситуации. Сюжетные линии героев взаимосвязаны.

На съёмках сериала «Выжившие»

© Пресс-служба Okko

«Джетлаг». В 2021 году на СТС и видеосервисе More.tv

Создатели драмеди «Джетлаг» также нестандартно подошли к своему проекту: они выпустят сериал, состоящий из шести эпизодов, и полнометражный фильм. Обе ленты выйдут под одним названием и станут составными частями одного мультиплатформенного проекта.

В режиссёрском кресле — Михаил Идов, один из сценаристов картин «Духless 2» и «Лето». В качестве постановщика он работал над биографической драмой «Юморист». Над сценарием «Джетлага» трудилась его супруга Лили Идова.

В главных ролях — Ирина Старшенбаум и Филипп Авдеев. Их герои, влюбленные Женя и Никита, ссорятся в аэропорту и улетают друг от друга в разных направлениях. Девушка оказывается в Берлине, а парень — в Таиланде. Обоих ждут новые знакомства и сумасшедшие приключения.

В проекте также задействованы Ксения Раппопорт, Егор Корешков, Полина Ауг и другие актёры.

© На съёмках сериала «Джетлаг»

«Мастер». В 2021 году на видеосервисе Premier

Команда «КАМАЗ-мастер» была основана в 1988 году и с тех пор одержала 17 побед в ралли-марафоне «Дакар». О жизни и работе гонщиков команды расскажут создатели сериала «Мастер».

Все события, показанные в фильме, как и его персонажи, вымышленные, однако есть отсылки к реальным историям, рассказанным гонщиками.

Главного героя, Дениса Сазонова, 12 лет назад уволили из команды. За это время он так и не смог найти себе другое занятие. Мужчина решает вернуться к любимой работе, однако в команде его приходу не рады. Сазонов не отчаивается и начинает путь к своей цели с самых низов — как уборщик.

Роли в проекте исполнили Антон Васильев, Анатолий Белый, Игорь Петренко, Макар Запорожский, Никита Павленко и Аристарх Венес. В качестве дублёров на площадке работали профессиональные гонщики «КАМАЗ-мастер».

© Кадр со съёмок сериала «Мастер»

«Полёт». В 2021 году на ТНТ

В центре сюжета многосерийного драматического триллера Петра Тодоровского — младшего «Полёт» — шестеро сотрудников московской строительной компании в исполнении Михаила и Никиты Ефремовых, Оксаны Акиньшиной, Евгении Добровольской, Юлии Хлыниной и Павла Табакова. Они собираются в командировку в Пермь, однако по ошибке приезжают не в тот аэропорт и пропускают рейс.

Вскоре герои узнают, что самолёт, на котором они должны были лететь, разбился. Ощущение близости смерти для каждого станет поводом пересмотреть свою жизнь.

Ранее проект попал в основной конкурс международного фестиваля Serial Killer, который проходит в чешском городе Брно, и получил там главный приз.

Продюсированием «Полёта» занимались в том числе Валерий Федорович и Евгений Никишов, выпустившие такие проекты, как «Полицейский с Рублёвки», «Сладкая жизнь», «Перевал Дятлова» и «Эпидемия».

«Седьмая симфония». В 2021 году на телеканале «Россия 1»

Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича была впервые исполнена весной 1942 года в Куйбышеве. С тех пор она звучала во многих российских и зарубежных залах. Самым важным стало её исполнение 9 августа 1942 года в Ленинградской филармонии. Выступление оркестра из 80 музыкантов под руководством дирижёра Карла Элиасберга транслировалось через громкоговорители и по радио.

В сериале «Седьмая симфония» рассказывается о событиях тех дней и жизни оркестра.

Карла Элиасберга сыграл Алексей Гуськов. Также в ленте снялись Алексей Кравченко, Елизавета Боярская, Наталья Рогожкина, Тимофей Трибунцев и другие артисты.

По словам Елизаветы Боярской, съёмки легендарного концерта проходили в том же зале филармонии, где он состоялся в 1942 году. Симфонию исполняли сами актёры, а также профессиональные музыканты. Сама Боярская сыграла на флейте практически все предусмотренные сюжетом партии.

© Кадр из сериала «Седьмая симфония»

«Я не шучу». В 2021 году на «КиноПоиск HD»

В сериале Александра Незлобина и Сергея Светлакова «Я не шучу» рассказывается о непростой жизни стендап-комика — 49-летней Лены. Дважды разведённая, она живёт в мегаполисе с двумя детьми и бывшей свекровью. Героиня, как и многие её сограждане, мечтает найти любовь и своё место в жизни и заработать немного денег. Своим опытом она в юмористическом ключе делится со сцены.

Авторы «Я не шучу» стремились показать повседневную жизнь честно и без прикрас. Они не сомневаются, что проблемы и переживания героини знакомы каждому зрителю.

Проект получился отчасти биографическим. Главную роль исполнила стендап-комик, победительница шоу «Открытый микрофон» Елена Новикова. Она же принимала участие в работе над сценарием.