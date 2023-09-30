Антиутопия в бункере и новый Пелевин: в сентябре вышли книги «Укрытие», «Водоворот» и «Путешествие в Элевсин»

В сентябре для поклонников фантастики вышли романы «Укрытие» Хью Хауи об обществе, живущем в огромном бункере в постапокалипсис, «Верхний ярус» Ричарда Пауэрса о людях, обнаруживших тайный мир природы, и новый роман Виктора Пелевина «Путешествие в Элевсин». Кроме того, в этом месяце изданы книга в жанре тёмной романтики «Невольница» алжирской писательницы Сары Ривенс, а также исторический детектив Эндрю Тейлора «Лондон в огне» о поисках цареубийцы. А главный редактор RT Маргарита Симоньян выпустила художественный сборник рассказов «Водоворот». Об этих и других новых книгах — в материале RT.

«Водоворот. Сборник рассказов», Маргарита Симоньян (АСТ)

В сборнике главного редактора RT Маргариты Симоньян 13 рассказов. Действие каждого из них происходит в России. Через литературных героев и происходящие события автор размышляет о Родине, её прелестях и минусах, а также о душе русского народа.

На страницах книги читатель познакомится с Петром Гурамовичем, стариком, живущим в Адлере и тяжело принимающим настоящее, с такими разными, но нашедшими что-то общее Андрейкой и Виолой, сыном сектанта и местной кубанской тусовщицей, а также с циничной Наташей из Москвы, любящей цитировать Бродского, и её приятелем Корецким, заслуженным артистом.

В каждой истории множество описаний природы и человеческой натуры.

«— Single Malt Founders Private Сellar, — прочитал этикетку Вадик. — Запомни, Виви. Сингл молт фаундерз прайвэт селла. Лучший английский виски. Из Норфолка. Вообще весь лучший виски — из Норфолка. Прайвэт селла — значит, частный погреб. Это виски из частного погреба, из Норфолка.

Вероника кивала.

— Ты знаешь, где находится Норфолк?

— В Англии? — неуверенно спросила Вероника.

— Разумеется, в Англии. Но где именно?

— Не знаю.

— А что мы делаем, когда чего-то не знаем? — улыбнулся Вадик. — Мы гуглим!

И Вероника послушно достала свой телефон, чтобы выяснить, где находится Норфолк. Она знала, что Вадик за столом обязательно попросит её рассказать об этом.

Вадик любил учить Веронику. В самом начале их брака он пытался приблизить её школьное среднее образование к своему, мгимошному. Но училась она плохо, запоминала только неважные мелодраматические подробности: из всей Великой Отечественной запомнила только, что героиня знаменитого стихотворения «Жди меня — и я вернусь» изменяла автору этого стихотворения с каким-то маршалом».

«Водоворот. Сборник рассказов», Маргарита Симоньян

© АСТ

«Невольница. Книга 1», Сара Ривенс («Азбука-Аттикус»)

Алжирская писательница Сара Ривенс сначала опубликовала первую часть трилогии «Невольница» на онлайн-платформе Wattpad и благодаря этому стала в сообществе очень популярной. Её книга привлекла внимание более 90 млн читателей, а сейчас роман издаётся во многих странах мира, в частности в России.

«Невольница. Книга 1» — это история в жанре тёмной романтики с элементами садизма.

Главная героиня Элла в свои 22 года успела пережить множество трагедий. Её мать умерла, когда она была маленькой, а в возрасте 16 лет девушка из-за тёти-наркоманки стала невольницей бизнесмена Джона. Тот, в свою очередь, на протяжении шести лет продавал её в качестве сексуального объекта своим клиентам и партнёрам.

Теперь же, получив кругленькую сумму, он продал невольницу другому владельцу. Элла счастлива, что покинет этот ад, но она понятия не имеет, кто же её новый хозяин.

Им оказался жестокий тиран, соблазнительный психопат по имени Эшер, принадлежащий к самому влиятельному клану в криминальном мире. По какой-то неведомой Элле причине новый хозяин на дух не переносит невольниц, но его коллеги и родственники настаивают на том, что они необходимы. В новом обществе Элла узнаёт, что настоящих невольниц не продают. Они работают на преступных авторитетов иначе и зарабатывают неплохие деньги.

Изо дня в день Эшер изводит Эллу, издевается над ней, в то время как остальные члены банды относятся к новенькой добродушно. Героиня решает во что бы то ни стало больше не позволять унижать себя. Она вступает в схватку с настоящим дьяволом, зная, что может проиграть, ведь со временем, помимо ненависти, в ней просыпаются неизведанные для неё чувства.

«— Невольница, которая была до тебя, провела здесь всего одну ночь. А ты держишься третью неделю!

Я нахмурилась.

— А была другая невольница до меня?

— Конечно! Её звали то ли Линда, то ли Лиза, уже не помню. С Эшем она оставалась только два дня.

— Как это? Что он сделал?

Мне было очень любопытно узнать, что он вытворил, чтобы она смылась.

— Не уверена, что тебе хотелось бы это знать, — смущённо прошептала Киара, вглядываясь в моё лицо.

Тут в комнату влетел психопат со своей обычной сигаретой во рту.

— Знать что? — поинтересовался он, положив Киаре на живот стопку бумаг.

Та широко распахнула глаза и поспешно ответила:

— Ничего особенного, так, женские...

— Что ты сделал той невольнице, которая была до меня? — осмелилась я спросить, с вызовом глядя на него.

Киара ахнула, вскочила и стала выталкивать моего хозяина из комнаты.

Когда он с ухмылкой открыл рот и собрался заговорить, Киара заорала во всё горло, перекрикивая его. Она заперла дверь, не дав ему и секунды задержаться в комнате.

— Нет, — заявила она, уставив на меня палец.

Я раздражённо скрестила руки на груди. Теперь я точно должна узнать, что он такое выкинул, чтобы та девица сделала ноги.

— Я всё равно узнаю, — сказала я, решив во что бы то ни стало получить ответы на вопросы».

«Невольница. Книга 1», Сара Ривенс

© «Азбука-Аттикус»

«Верхний ярус», Ричард Пауэрс (АСТ)

Новый фэнтезийный роман писателя Ричарда Пауэрса стал книгой года по версии Amazon и одним из бестселлеров The New York Times.

Это история о совершенно разных людях из разных времён: мужчине, получившем в наследство таинственные снимки с одним и тем же деревом, солдате, выжившем благодаря огромному баньяну, девушке, которая умерла после удара электрического тока, но ожила благодаря призракам, сотворённым из света и воздуха.

Все эти люди не знают друг друга, но их объединяет одно важное открытие: каждый из героев романа со временем узнаёт, что за пределами людской жизни существует крупный мир корней и растений, таинственный и неизведанный. Ему грозит неминуемая гибель, и тем, кто сумел увидеть скрытое от других человеческих глаз, придётся приложить все силы и храбрость для спасения этого мира, даже если шансы на победу ничтожно малы.

Американский автор Ричард Пауэрс в своих произведениях исследует, как технологии и наука влияют на людей. Он лауреат Пулицеровской премии, а также финалист Букеровской премии за роман The Overstory («Сверхистория»).

«На дворе 1950 год, и как юный Кипарис, о котором она вскоре узнает, маленькая Пэтти Вестерфорд влюбляется в своего ручного оленя. Он сделан из веточек, но вполне себе живой. А ещё белки из склеенных скорлупок грецкого ореха, медведи из шариков ликвидамбара, драконы из стручков гимнокладуса, феи с шляпками желудей на голове и ангел, чьему телу из еловой шишки не хватает только крыльев из листьев падуба.

Пэтти строит этим созданиям затейливые дома с дорожками из гальки и грибной мебелью. Укладывает их в кровати с одеялами из лепестков магнолии. Она приглядывает за ними, руководящий дух королевства, чьи города примостились за закрытыми дверями в капах деревьев. Дыры от сучков превращаются в окна с жалюзи, через которые, прищурившись, Пэтти подглядывает за уютными гостиными деревянных жителей, потерянной родни людей. Она живёт вместе со своими творениями в микроскопической архитектуре воображения, и они безмерно богаче даров полноразмерной жизни. Когда голова маленькой деревянной куклы отрывается, Пэтти высаживает её в саду, уверенная, что та отрастит себе новое тело».

«Верхний ярус», Ричард Пауэрс

© АСТ

«Лондон в огне», Эндрю Тейлор («Азбука-Аттикус»)

Писатель Эндрю Тейлор искусно соединил реальность и вымышленное и создал исторический детектив эпохи английской Реставрации, действие которого происходит после Великого пожара 2 сентября 1666 года в самом центре старого города.

Под обломками сгоревшего собора найден труп человека с завязанными за спиной большими пальцами и раной в затылке — это отличительный знак цареубийц. Главному герою Джеймсу Марвуду, служащему в правительственной конторе, поручено выследить предателя, входящего в число тех, что совсем недавно казнили Карла I.

Тем временем в городе происходит нечто таинственное. Марвуд спасает от смерти молодую загадочную девушку, которая бежит от чего-то или кого-то в поисках свободы, а спустя время в водах реки Флит-Дич обнаруживают ещё одну жертву со связанными сзади руками. Главному герою придётся распутать узел совпадений ради поимки преступника, и он не остановится, пока не доведёт дело до конца.

Книга «Лондон в огне» — первая часть цикла о Джеймсе Марвуде и Кэт Ловетт. В начале романа читателям представлена карта Лондона 1666-го и отмечены территории, которые были охвачены пожаром.

«Даже здесь, на окраине Челси, небо было серым от пепла, а восходящее солнце казалось оранжевой кляксой. Воздух уже успел прогреться. Пахло золой. Одевшись, я размотал бинт на левой руке. Кровотечение прекратилось, но рана болезненно пульсировала. Снова перевязав руку, я помог отцу спуститься по узкой лестнице, надеясь, что мы не разбудим Ральстонов.

Мы прохаживались по фруктовому саду, и отец опирался на мою правую руку. Деревья отяжелели от плодов: в основном яблок, груш и крупных слив, но попадались здесь и мелкие чёрные сливы, и грецкие орехи, и мушмула. На траве ещё лежала роса.

Отец, шаркая, брёл рядом со мной.

— Почему вокруг так черно?

— Из-за пожара, сэр. Повсюду дым.

Нахмурившись, батюшка поглядел на небо:

— Но ведь снег идёт.

За ночь ветер немного поутих, и теперь он дул не с востока, а с юга. С неба густо падали тёмные хлопья, порхая и кружась, будто пьяные танцоры.

— Чёрный снег, — проговорил отец и, хотя утро даже в этот ранний час было тёплым, зябко поёжился.

— У вас разыгралось воображение, сэр.

— Грядёт конец света, Джеймс. Я же тебе говорил, что всё к тому идёт. Порочность королевского двора погубила нас. Сие предначертано, а значит, так тому и быть. Нынче 1666 год. Это знак».

«Лондон в огне», Эндрю Тейлор

© «Азбука-Аттикус»

«Всё переплетено. Как искусство и философия делают нас такими, какие мы есть», Альва Ноэ (АСТ)

Философ и автор книги Альва Ноэ уверена: жизнь и искусство переплетены. Писатель считает, что обычаи, привычки, биология и технологии организуют людей, но в то же время ограничивают, навязывают мировоззрение. Освободить человека может только философия и искусство.

Эта книга — своего рода философский трактат, исследовательская работа, посвящённая человеческой природе и её тесной взаимосвязи с миром искусства. В произведении Ноэ размышляет на множество насущных тем. Например, она объясняет правдивость цитаты философа Робина Джорджа Коллингвуда о том, что искусство является фундаментальной деятельностью человеческого сознания, и на примере библейской истории происхождения людей рассказывает о сознательной природе человека. С помощью тезисов автор доносит до читателя мысль: изучать, определять и анализировать историю нужно именно через искусство и философию.

«Итак, искусство, а в других областях — философия является нашим подлинным ответом на эту эстетическую конфронтацию с сопротивлением, то есть с природой. Каждое произведение искусства исследует некоторый канал нашей психической деятельности. Оно наводит фокус сознания на то продуктивное, но хрупкое движение, посредством которого мы приводим мир в сознание ради восприятия. Все флуктуации, движения, слияния и растворения, характерные для обычного сознания, — это материал искусства.

Когда мы говорим об искусстве и о философии, мы, естественно, думаем о современном мире искусства и об академической философии с её историей. Но искусство и философия более исконны. Ведь искусство — это ещё и работа самого сознания. Искусство — это наша самая непосредственная схватка с эстетической реальностью нашей природы и природы как таковой. Искусство — это наше преодоление предзаданного сопротивления бытия. Искусство — это достижение дерева и достижение нашего отношения к дереву. Искусство — это изобретение видения и изобретение языка».

«Всё переплетено. Как искусство и философия делают нас такими, какие мы есть», Альва Ноэ

© АСТ

«Укрытие. Книга 1. Иллюзия», Хью Хауи («Азбука-Аттикус»)

Бестселлер «Укрытие» лёг в основу одноимённого сериала Apple TV+, премьера которого состоялась в мае 2023 года. Действие романа разворачивается в постапокалиптическом мире, где люди давно забыли, что такое прогулки на свежем воздухе. Вот уже долгое время они живут и продолжают род в огромном подземном бункере с более чем 140 этажами. Мир снаружи мёртв сам и убивает всё живое, что ступает на его землю.

Внутри бункера есть всё, что необходимо для цивилизованного общества: электричество, теплица, кафетерии. Также в обществе будущего своя власть, полиция, устав, а у людей есть обязанности, которые им необходимо выполнять. Особенно это касается отдела IT, отвечающего за предоставление информации о том, что происходит снаружи. Всем, кроме его сотрудников, туда вход воспрещён.

О внешнем мире люди могут узнать только по картинке, транслируемой на большие экраны с камер, находящихся снаружи. Но никто не знает наверняка, действительно ли то, что им показывают, является правдой? Вдруг мир не такой, каким его представляют люди в бункере.

«При виде знакомой башенки с датчиками Джульетта задумалась, не повернула ли она случайно назад, сделав лишний оборот на вершине холма, и не бредёт ли теперь обратно к укрытию по собственным следам.

Догадку вроде бы подтверждало лежащее неподалёку тело мёртвого чистильщика — обрывки старого комбинезона, сохранившие лишь общие очертания человеческой фигуры, пустая скорлупа шлема.

Джульетта остановилась и коснулась шлема носком ботинка. Тот легко треснул и развалился. Некогда наполнявшие его кости и плоть давно унесло ветром.

Джульетта поискала взглядом спящую на склоне холма пару, но не увидела знакомой расселины. Внезапно она ощутила себя сбитой с толку и заблудившейся. Может, наружный воздух начал просачиваться сквозь уплотнения и термоленту и токсины уже воздействуют на её мозг? Нет. Она сейчас определённо находилась ближе к городу и всё ещё продолжала идти в его направлении — верхние этажи зданий до сих пор выглядели целыми и сияющими, а небо над ними было синим, с белыми пятнышками облаков.

Следовательно, укрытие, оказавшееся перед ней... не её. И огромные насыпи из мёртвой земли предназначались не для защиты от ветра. Это была защита от любопытных глаз. Чтобы спрятать укрытие от кого-то».

«Укрытие. Книга 1. Иллюзия», Хью Хауи

© «Азбука-Аттикус»

«Путешествие в Элевсин», Виктор Пелевин («Эксмо»)

Новая книга российского писателя Виктора Пелевина является продолжением романов Transhumanism Inc. и KGBT+. По сюжету Ломас, начальник службы безопасности корпорации «TRANSHUMANISM INC.», чувствует приближение настоящего бунта, способного уничтожить всех вокруг — от бедняков на поверхности до богатого населения, проживающего под землёй.

Ломас решает во что бы то ни стало предотвратить глобальную проблему в виде засекреченного восстания искусственного интеллекта. Для этого он отправляет лучшего сотрудника в пространство «ROMA-3», представляющее собой нейросетевую симуляцию Рима III века. Именно там спрятана необходимая информация. Однако узнать тайну не так просто, ведь охраняет её хозяин Древнего Рима, безжалостный император Порфирий.

Книга «Путешествие в Элевсин» издана тиражом 100 тыс. экземпляров и поступила в продажу 29 сентября. Также роман можно прочитать или послушать в аудиоформате в онлайн-сервисе «Букмейт».