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Депутат Гутенёв: индексация утильсбора защитит отечественных производителей

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Полина Полетаева
Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв в беседе с RT прокомментировал информацию о том, что утилизационный сбор на автомобили собираются повысить на 70—85% с 1 октября 2024 года.

Депутат отметил, что данное предложение возникло в экспертном совете при комитете Госдумы и изначально охватывало только легковые автомобили.

«А затем стали рассматривать более широко, включая грузовые, электрические. В координации с экспертным советом была проведена большая экспертная работа», — рассказал Гутенёв.

Он напомнил, что утильсбор без индексации не является механизмом выравнивания конкуренции.

«Мы посчитали, что необходимо вводить в различных сегментах — не только легковые автомобили, но и дорожно-строительная техника, сельскохозяйственная техника, колёсная, гусеничная — механизм, где с разной динамикой на разную технику идёт индексация», — объяснил парламентарий.

В заключение собеседник RT выразил надежду на то, что после более широкого обсуждения данное предложение вступит в силу и «защитит отечественных производителей».

Ранее «Интерфакс» написал, что утилизационный сбор на автомобили собираются повысить на 70—85% с 1 октября 2024 года.

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