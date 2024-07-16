МИД Ирана заявил о готовности «открыть новую главу» в отношениях с Западом
- РИА Новости
Об этом сказал и. о. главы МИД исламской республики Али Багери Кани в беседе с Newsweek.
«Настал черёд другой стороны доказать её искренние (намерения), чтобы (начать) взаимодействие и открыть новую главу», — заявил Кани.
Также дипломат, говоря о выборных процессах, ответил, что США обязаны уважать волю иранского народа.
Ранее Кани назвал Россию сильной страной и отметил многолетнее партнёрство иранской и российской сторон.