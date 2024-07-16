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МИД Ирана заявил о готовности «открыть новую главу» в отношениях с Западом

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Иран готов к улучшению отношений с западными странами, однако они должны пойти на следующий шаг, чтобы «открыть новую главу».
МИД Ирана заявил о готовности «открыть новую главу» в отношениях с Западом
  • РИА Новости

Об этом сказал и. о. главы МИД исламской республики Али Багери Кани в беседе с Newsweek.

«Настал черёд другой стороны доказать её искренние (намерения), чтобы (начать) взаимодействие и открыть новую главу», — заявил Кани.

Также дипломат, говоря о выборных процессах, ответил, что США обязаны уважать волю иранского народа.

Ранее Кани назвал Россию сильной страной и отметил многолетнее партнёрство иранской и российской сторон.

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