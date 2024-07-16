В МИД Ирана назвали Россию сильной страной
- AP
Соответствующее заявление он сделал в интервью журналу Newsweek.
Отвечая на вопрос, рассматривает ли иранская сторона Россию и Китай в качестве возможных союзников в случае крупного конфликта, он отметил, что страны связывают десятилетия отношений.
«Двусторонние отношения Ирана с Россией, нашим соседом и сильной страной региона, и двусторонние отношения Ирана с Китаем, влиятельным международным игроком, насчитывают десятилетия», — цитирует его ТАСС.
Представитель ведомства добавил, что Иран прилагает серьёзные усилия для использования потенциала стран региона во имя регионального мира и стабильности.
Ранее избранный иранский президент Масуд Пезешкиан заявил, что Иран глубоко дорожит дружбой с Россией и Китаем.