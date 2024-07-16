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В МИД Ирана назвали Россию сильной страной

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Исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани назвал Россию сильной страной и отметил многолетнее партнёрство иранской и российской сторон.
В МИД Ирана назвали Россию сильной страной
  • AP

Соответствующее заявление он сделал в интервью журналу Newsweek.

Отвечая на вопрос, рассматривает ли иранская сторона Россию и Китай в качестве возможных союзников в случае крупного конфликта, он отметил, что страны связывают десятилетия отношений.

«Двусторонние отношения Ирана с Россией, нашим соседом и сильной страной региона, и двусторонние отношения Ирана с Китаем, влиятельным международным игроком, насчитывают десятилетия», — цитирует его ТАСС.

Представитель ведомства добавил, что Иран прилагает серьёзные усилия для использования потенциала стран региона во имя регионального мира и стабильности.

Ранее избранный иранский президент Масуд Пезешкиан заявил, что Иран глубоко дорожит дружбой с Россией и Китаем.

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