Президент Ирана заявил, что страна дорожит дружбой с Россией и Китаем
Об этом говорится в адресованном мировому сообществу послании Пезешкиана, опубликованном иранской газетой Tehran Times.
Как он отметил в послании, Россия является ценным стратегическим союзником и соседом Ирана, и его администрация будет продолжать расширять и укреплять сотрудничество двух стран.
«Китай и Россия неизменно поддерживали нас в трудные времена. Мы глубоко ценим эту дружбу», — подчеркнул он.
Ранее российский лидер Владимир Путин и избранный иранский президент Масуд Пезешкиан условились об организации в 2024 году личных контактов.