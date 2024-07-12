Президент Ирана заявил, что страна дорожит дружбой с Россией и Китаем

Избранный иранский президент Масуд Пезешкиан заявил, что Иран глубоко дорожит дружбой с Россией и Китаем.

Об этом говорится в адресованном мировому сообществу послании Пезешкиана, опубликованном иранской газетой Tehran Times.

Как он отметил в послании, Россия является ценным стратегическим союзником и соседом Ирана, и его администрация будет продолжать расширять и укреплять сотрудничество двух стран.

«Китай и Россия неизменно поддерживали нас в трудные времена. Мы глубоко ценим эту дружбу», — подчеркнул он.

Ранее российский лидер Владимир Путин и избранный иранский президент Масуд Пезешкиан условились об организации в 2024 году личных контактов.