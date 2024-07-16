В агентстве «Татар-информ» назвали вырванным из контекста мнение имама о побоях в семье

В информационном агентстве «Татар-информ» заявили, что в СМИ расходится видео с вырванным из контекста мнением имама о рукоприкладстве в семье.

«Ряд Telegram-каналов и СМИ распространяют часть видеоинтервью с имамом из Казани Тимуром хазратом, в котором он разрушает миф о том, что, согласно шариату, мужу дозволено бить свою жену. В видео он несколько раз заявляет: «Избивать жену нельзя ни в коем случае», — говорится в Telegram-канале «Татар-информ».

При этом в сообщении отмечается, что «тиражируется только вырванная из контекста часть видео с подписью: «Бить так, чтобы не оставлять следов. Имам казанской мечети рассказал, как «правильно» издеваться над женой».

«Обращаем внимание, что распространяемые цитата и контекст не соответствуют тому, о чём говорил имам», — заявили в информационном агентстве.

Как уточняется, в интервью имам подчёркивает, что рукоприкладство — грех в исламе.