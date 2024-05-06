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Офтальмолог Павлова рассказала, как сохранить зрение при работе с гаджетами

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Кандидат медицинских наук, доцент кафедры офтальмологии НИИ педиатрического факультета Российского государственного медицинского университета, врач-офтальмолог, эксперт межпрофессионального альянса по охране зрения «Врата Солнца» Татьяна Павлова рассказала о способах сохранить зрение во время работы с гаджетами.
Офтальмолог Павлова рассказала, как сохранить зрение при работе с гаджетами
  • Gettyimages.ru

«Основная проблема — это длительность зрительной нагрузки. Нужно чаще дробить нагрузку на близком расстоянии. Есть методика, когда мы смотрим на близкое расстояние, а потом переводим взгляд вдаль. Для этого можно, например, нарисовать на окне точку, смотреть на неё две секунды, а потом перевести взгляд далеко. Выполнять это упражнение в течение десяти минут», — заявила она в беседе с «Радио 1».

По её словам, для борьбы с синдромом «сухого глаза» нужно чаще моргать. Также можно пользоваться увлажняющими каплями.

Ранее врач-офтальмолог клиники микрохирургии глаза «Я вижу» Александр Кусков рассказал, как выбрать эффективные солнцезащитные очки.

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