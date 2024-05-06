В Госдуме прокомментировали ситуацию с безопасностью аттракционов

Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая прокомментировала ситуацию с безопасностью аттракционов.

В беседе с «Парламентской газетой» депутат заявила, что сам по себе риск-ориентированный подход, когда упор делается на профилактику, верный, но необходимы чёткие критерии надзора.

«Можно написать, например, что аттракцион требует проверки, если поступило столько-то жалоб за такой-то период, больше года не проводился осмотр, отозвали сертификат у подобных аттракционов в других регионах. Но определить критерии может только ответственный федеральный орган», — сказала Буцкая.

По её словам, в 18 субъектах даже не приняли акты, которые регламентируют состояние каруселей и горок. Депутат обратилась к вице-премьеру Дмитрию Григоренко и попросила определить, какое федеральное ведомство должно установить критерии риск-ориентированного подхода к проверкам аттракционов.

Ранее сообщалось, что по факту травмирования детей на аттракционе в Ейске возбудили дело.