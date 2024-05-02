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Консультант Филатова дала советы по обучению детей финансовой грамотности

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Финансовый консультант Инна Филатова посоветовала родителям начать знакомство детей с деньгами с копилки.

«Чтобы не пришлось каждый раз вмешиваться в желания детей потратить накопления, обговорите с ними необходимость каждой покупки. Со временем планы можно пересматривать и отказываться от ранее запланированных трат. Отлично, если дети записывают все свои расходы, а родители выдают ребёнку сумму, соответствующую той, которую тот потратил разумно», — заявила она в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

Также рекомендуется составить список всех желаний ребёнка и разделить их на категории. В первую должны войти недорогие и полезные покупки, во вторую — недорогие и бесполезные, в третью — дорогие и полезные, в четвёртую — дорогие и бесполезные. Таким образом, можно легко аргументировать целесообразность того или иного приобретения.

Ранее финансовый эксперт, руководитель сервиса «ФинЗдоровье» Анна Деньгина рассказала о способах избежать финансовых споров в семье.

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