Специалист Деньгина рассказала о способах избежать финансовых споров в семье

Финансовый эксперт, руководитель сервиса «ФинЗдоровье» Анна Деньгина рассказала о способах избежать финансовых споров в семье.

Об этом сообщает газета «Известия».

На всероссийской просветительской эстафете «Мои финансы. Семейный бюджет» Деньгина заявила, что можно сформулировать пять шагов к финансовому счастью — не ссориться из-за денег, решать конфликты, вместе двигаться к целям, управлять рисками, формировать культуру и передавать её детям.

«Предлагаю в части конфликтов смотреть не только с точки зрения проблемы, но и с точки зрения возможности: чему можем научиться, как мы можем из этого выйти, каких посредников можем привлечь, чтобы конфликт урегулировать. Такой подход позволяет нам расти», — отметила эксперт.

По её словам, важно вместе двигаться к целям, формировать финансовую культуру, расширять кругозор.

«Всегда убеждайтесь в том, что у вас есть общие ценности и цели, которые будут вас объединять. Подумайте о ключевых принципах вашей семьи. Развивайте эмоциональный капитал и доверительные отношения», — добавила Деньгина.

Ранее преподаватель кафедры юридических и социально-гуманитарных дисциплин университета «Синергия», владелец юридического бюро «Палюлин и партнёры» Антон Палюлин рассказал о порядке раздела кредитов во время развода.