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Вышла книга «Москва долголетняя»

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Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в виртуальном музее Главархива «Москва — с заботой об истории» вышла книга «Москва долголетняя».

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«Формируя будущее Москвы, мы вместе с тем трепетно относимся к её прошлому. Совместно с Главархивом Москвы и проектом «Московское долголетие» мы подготовили уникальную книгу мемуаров горожан. В сборник вошли работы участников проекта «Московское долголетие», которые рассказали о своём детстве, праздниках и знаковых исторических событиях прошлого века, например о первом полёте человека в космос», — отметила Ракова.

В книгу вошло около 100 произведений 51 автора о ВДНХ, Новом Арбате, телецентре «Останкино», парке «Сиреневый сад» и других известных местах города.

Ранее сообщалось, что для участников «Московского долголетия» организуют уроки финансовой грамотности.

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