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В Подмосковье усилили проверки аттракционов в праздники

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В Московской области усилили проверки аттракционов в праздничные дни. В частности, инспекторы осмотрели 40 каруселей в 13 округах, в том числе в Домодедове, Дмитрове и Одинцове.

Об этом сообщает 360.ru.

«Особенно важно контролировать деятельность парков развлечений в праздничные дни, когда поток посетителей велик и желающих прокатиться на аттракционах много», — заявил министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов.

По его словам, такие инспекции позволяют своевременно выявлять нарушения и не допустить аттракционы с недочётами до эксплуатации.

Ранее сообщалось, что тюменский подрядчик выплатит штраф за ненадлежащую установку футбольных ворот.

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