В Подмосковье усилили проверки аттракционов в праздники

В Московской области усилили проверки аттракционов в праздничные дни. В частности, инспекторы осмотрели 40 каруселей в 13 округах, в том числе в Домодедове, Дмитрове и Одинцове.

Об этом сообщает 360.ru. «Особенно важно контролировать деятельность парков развлечений в праздничные дни, когда поток посетителей велик и желающих прокатиться на аттракционах много», — заявил министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов. По его словам, такие инспекции позволяют своевременно выявлять нарушения и не допустить аттракционы с недочётами до эксплуатации. Ранее сообщалось, что тюменский подрядчик выплатит штраф за ненадлежащую установку футбольных ворот.