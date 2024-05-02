В Подмосковье усилили проверки аттракционов в праздники
Об этом сообщает 360.ru.
«Особенно важно контролировать деятельность парков развлечений в праздничные дни, когда поток посетителей велик и желающих прокатиться на аттракционах много», — заявил министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов.
По его словам, такие инспекции позволяют своевременно выявлять нарушения и не допустить аттракционы с недочётами до эксплуатации.
Ранее сообщалось, что тюменский подрядчик выплатит штраф за ненадлежащую установку футбольных ворот.