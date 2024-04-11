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Тюменский подрядчик выплатит штраф за ненадлежащую установку футбольных ворот

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Суд Тюмени обязал подрядчика, установившего футбольные ворота, выплатить штраф из-за падения конструкции на семилетнюю девочку.
Тюменский подрядчик выплатит штраф за ненадлежащую установку футбольных ворот
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

По имеющейся информации, в июле 2022 года подсудимый, являясь начальником участка организации, осуществляющей обслуживание и содержание спортивной площадки во дворе одного из домов Тюмени, установил футбольные ворота, не обеспечив безопасность для жизни и здоровья граждан.

«В результате не закреплённые должным образом металлические футбольные ворота упали на семилетнюю девочку, причинив телесные повреждения в виде многочисленных переломов», — сказали в прокуратуре.

Мужчину обязали выплатить 250 тыс. рублей в доход государства.

Ранее сообщалось, что глава СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании уголовного дела по факту травмирования ребёнка на аттракционе в Пятигорске.

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