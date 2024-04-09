Глава СК взял на контроль дело о травмировании ребёнка на аттракционе в Пятигорске
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Об этом, как сообщает телеканал «СвоёТВ», заявили в инфоцентре Следственного комитета России.
«В ходе расследования будет дана оценка действиям лиц, ответственных за надлежащее техническое состояние аттракционов», — говорится в сообщении ведомства.
Уголовное дело расследует СУ СК России по Ставрополью.
Инцидент произошёл 8 апреля. В соцсетях появилось видео, на котором во время катания на аттракционе в городском парке Пятигорска девятилетняя девочка получила травмы.