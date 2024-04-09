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Глава СК взял на контроль дело о травмировании ребёнка на аттракционе в Пятигорске

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Глава СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании уголовного дела по факту травмирования ребёнка на аттракционе в Пятигорске.
Глава СК взял на контроль дело о травмировании ребёнка на аттракционе в Пятигорске
  • © СК РФ

Об этом, как сообщает телеканал «СвоёТВ», заявили в инфоцентре Следственного комитета России.

«В ходе расследования будет дана оценка действиям лиц, ответственных за надлежащее техническое состояние аттракционов», — говорится в сообщении ведомства.

Уголовное дело расследует СУ СК России по Ставрополью.

Инцидент произошёл 8 апреля. В соцсетях появилось видео, на котором во время катания на аттракционе в городском парке Пятигорска девятилетняя девочка получила травмы.

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