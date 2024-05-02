Участники экспедиции из ЯНАО рассказали о найденных останках бойцов Красной армии
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
Поисковики из Пуровского района ЯНАО участвуют в экспедиции «Бельский плацдарм», где помогают находить останки бойцов Рабоче-крестьянской Красной армии, погибших в боях во время Великой Отечественной войны.
«В деревне Демяхи, где проходили кровопролитные бои во время Великой Отечественной войны, ямальцы подняли семь бойцов Рабоче-крестьянской Красной армии. Всего экспедицией поднято 17 бойцов», — говорится в Telegram-канале Пуровского района.
Там уточнили, что на месте продолжают работу 37 поисковиков.
Ранее в Калининградской области следователи начали проверку по факту обнаружения останков лётчика, погибшего во время Великой Отечественной войны.