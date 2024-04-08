В Балтийске проводят проверку по факту обнаружения останков советского лётчика
- РИА Новости
Об этом сообщает «Янтарный край».
Поисковой отряд «Совесть» проводил раскопки в районе посёлка Цветное Балтийского городского округа. 6 апреля на месте крушения советского самолёта ЯК-9 Б 909 истребительного авиаполка «Малый театр — фронту» 130-й истребительной авиационной дивизии были обнаружены останки лётчика.
Следователи и следователи-криминалисты регионального СУ СК России совместно с поисковиками извлекли останки. Также найдены фрагменты самолёта, пистолет, фрагменты обуви и амуниции.
Ранее сообщалось, что в Долгопрудном утвердили границу территории братской могилы советских воинов.