В Балтийске проводят проверку по факту обнаружения останков советского лётчика

В Калининградской области следователи проводят проверку по факту обнаружения останков лётчика, погибшего во время Великой Отечественной войны.

РИА Новости

Об этом сообщает «Янтарный край». Поисковой отряд «Совесть» проводил раскопки в районе посёлка Цветное Балтийского городского округа. 6 апреля на месте крушения советского самолёта ЯК-9 Б 909 истребительного авиаполка «Малый театр — фронту» 130-й истребительной авиационной дивизии были обнаружены останки лётчика. Следователи и следователи-криминалисты регионального СУ СК России совместно с поисковиками извлекли останки. Также найдены фрагменты самолёта, пистолет, фрагменты обуви и амуниции. Ранее сообщалось, что в Долгопрудном утвердили границу территории братской могилы советских воинов.