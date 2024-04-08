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В Балтийске проводят проверку по факту обнаружения останков советского лётчика

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В Калининградской области следователи проводят проверку по факту обнаружения останков лётчика, погибшего во время Великой Отечественной войны.
В Балтийске проводят проверку по факту обнаружения останков советского лётчика
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Янтарный край».

Поисковой отряд «Совесть» проводил раскопки в районе посёлка Цветное Балтийского городского округа. 6 апреля на месте крушения советского самолёта ЯК-9 Б 909 истребительного авиаполка «Малый театр — фронту» 130-й истребительной авиационной дивизии были обнаружены останки лётчика.

Следователи и следователи-криминалисты регионального СУ СК России совместно с поисковиками извлекли останки. Также найдены фрагменты самолёта, пистолет, фрагменты обуви и амуниции.

Ранее сообщалось, что в Долгопрудном утвердили границу территории братской могилы советских воинов.

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