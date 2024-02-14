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В Долгопрудном утвердили границу территории братской могилы советских воинов

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В Долгопрудном Московской области утвердили границы и режим использования объекта культурного наследия «Братская могила советских воинов», 1941 год.
В Долгопрудном утвердили границу территории братской могилы советских воинов
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Главное управление культурного наследия Московской области.

Памятник с надписью «Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей родины 1941—1945» установлен в 1959 году в микрорайоне Хлебниково.

Защитная зона, в границах которой запрещаются возведение объектов капитального строительства и их реконструкция, определена на расстоянии в 100 м от памятника.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области поисковики в 2023 году обнаружили и перезахоронили останки 1747 бойцов, погибших в период Великой Отечественной войны.

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