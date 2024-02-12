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В Ленобласти в 2023 году поисковики нашли останки полутора тысяч советских солдат

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В Ленинградской области поисковики в 2023 году обнаружили и перезахоронили останки 1747 бойцов, погибших в период Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает Выборг ТВ со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

По смертным медальонам, документам и подписным вещам установлены имена 70 воинов.

Также отмечается, что в 2023 году переместили четыре неизвестных воинских захоронения.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае с начала 2024 года специалисты поисковых отрядов обнаружили в ходе выездов останки десяти погибших в годы Великой Отечественной войны воинов.

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