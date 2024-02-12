В Ленобласти в 2023 году поисковики нашли останки полутора тысяч советских солдат
Об этом сообщает Выборг ТВ со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.
По смертным медальонам, документам и подписным вещам установлены имена 70 воинов.
Также отмечается, что в 2023 году переместили четыре неизвестных воинских захоронения.
Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае с начала 2024 года специалисты поисковых отрядов обнаружили в ходе выездов останки десяти погибших в годы Великой Отечественной войны воинов.