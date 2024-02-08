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На Ставрополье обнаружили останки десяти красноармейцев с начала 2024 года

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В Ставропольском крае с начала 2024 года специалисты поисковых отрядов обнаружили в ходе выездов останки десяти погибших в годы Великой Отечественной войны воинов.
На Ставрополье обнаружили останки десяти красноармейцев с начала 2024 года
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Победа26».

Поисковую работу на территории Курского и Степновского округов проводили специалисты «Георгиевской крепости» совместно с членами отряда «Следопыт» ставропольского следственного управления СК России под руководством Игоря Иванова.

По словам командира «Георгиевской крепости» Виктора Стецюка, в январе останки трёх бойцов нашли на месте хутора Дыдымкин Курского округа, и там же в феврале подняли останки ещё четырёх солдат.

Останки ещё трёх воинов поисковики обнаружили в январе в Степновском округе, в бывшем хуторе Нортон, на месте которого после войны осталось только поле.

Ранее сообщалось, что отряд «Сокол» нашёл воронку времён Великой Отечественной войны с останками не менее 20 бойцов в Новгородской области.

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