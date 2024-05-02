В Удмуртии начал действовать «летний режим» комендантского часа для детей

«Летний режим» комендантского часа для детей начал действовать в Удмуртии.

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин».

Режим ограничивает нахождение детей в общественных местах в ночное время.

С 1 мая по 30 сентября комендантский час действует с 23:00 до 06:00 по местному времени. С октября по конец апреля он начинается на час раньше.

Ранее профессор Мурманского арктического госуниверситета, доктор педагогических наук Анна Белошистая рассказала о способах определить математические способности у ребёнка.