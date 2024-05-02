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В парках Москвы подготовлена праздничная программа к Пасхе

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В столичных парках подготовили праздничную программу к Пасхе.
В парках Москвы подготовлена праздничная программа к Пасхе
  • © Е. Самарин/Mos.ru

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

В парках Москвы гостей ждут квесты, спортивные игры, фотозоны, концерты, спектакли, а также 80 тематических мастер-классов по созданию украшений и игрушек.

В парке «Кузьминки» пройдут выступления звонарей, творческих ансамблей и театральных коллективов. В Московской усадьбе Деда Мороза пройдут мастер-классы по весеннему декору стола и ковровой вышивке, а на кулинарном мастер-классе в саду имени Н.Э. Баумана гости приготовят и задекорируют печенье в форме пасхального яйца.

Ранее доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Российского биотехнологического университета (РОСБИОТЕХ), кандидат технических наук Дмитрий Быстров посоветовал красить яйца к Пасхе с помощью приправ и ягод.

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