Космонавт Рязанский рассказал о способах борьбы со стрессом перед полётом

Лётчик-космонавт Герой России Сергей Рязанский рассказал, как справляться со стрессом перед полётом.

«Раз тебя в экипаж включили, раз тебе доверяют — значит, ты с этим обязан справиться», — заявил космонавт в беседе с сайтом «Москва 24».

По словам Рязанского, лучший способ — это заняться делом, к которому привык, а также переключать активность.

«Поэтому в очередной раз перечитываешь бортдокументацию, которую уже знаешь наизусть, забегаешь вперёд посмотреть: ага, хорошо, а что нам делать, если что-то пойдёт не так на такой-то секунде полёта или там на каком-то этапе, а правильно ли там компьютер рассчитал цифры...», — сказал лётчик-космонавт.

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