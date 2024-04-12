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Космонавт Матвеев рассказал, как пришёл в профессию

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Герой России, лётчик-космонавт Денис Матвеев рассказал, как пришёл в профессию
Космонавт Матвеев рассказал, как пришёл в профессию
  • РИА Новости
  • © Фотохост Конгресса молодых учёных

«Быть космонавтом не было моей детской мечтой. Хотя я вырос в Звёздном городке и учился с детьми космонавтов, но всегда хотел быть инженером», — заявил Матвеев в беседе с РИАМО.

Как поделился лётчик-космонавт, он поступил в МГТУ имени Баумана и после окончания вуза работал по профессии — ведущим инженером пятого отдела НИИ ЦПК имени Ю.А.Гагарина.

«Потом объявили набор в отряд космонавтов, и я решил попробовать свои силы. В 2010 году был зачислен в отряд космонавтов. Проходил общекосмическую подготовку, а также лётную, специальную парашютную, водолазную подготовку и тренировки в условиях невесомости, в гидролаборатории, по выживанию и другие. И в 2022 году полетел на МКС и сейчас нахожусь в отряде», — сказал Матвеев.

Ранее Герой России лётчик-космонавт Юрий Лончаков в беседе с RT рассказал, что почувствовал, когда первый раз увидел Землю из иллюминатора, и какой талисман брал с собой в полёты.

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