Более 50% освещения улиц Москвы занимают светодиоды
- РИА Новости
Об этом, как сообщает РИАМО, рассказал заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.
«Сегодня суммарная доля светодиодов в наружном освещении и архитектурно-художественной подсветке составляет свыше 50%», — отметил он.
Светодиодные светильники потребляют на 30% меньше электроэнергии, а также снижается общая нагрузка на сети.
Ранее в Москве перевели на летний режим уличное освещение и подсветку зданий.