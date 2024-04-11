Более 50% освещения улиц Москвы занимают светодиоды

В столице доля светодиодных светильников в освещении превысила 50%.

Об этом, как сообщает РИАМО, рассказал заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.

«Сегодня суммарная доля светодиодов в наружном освещении и архитектурно-художественной подсветке составляет свыше 50%», — отметил он.

Светодиодные светильники потребляют на 30% меньше электроэнергии, а также снижается общая нагрузка на сети.

Ранее в Москве перевели на летний режим уличное освещение и подсветку зданий.