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Более 50% освещения улиц Москвы занимают светодиоды

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В столице доля светодиодных светильников в освещении превысила 50%.
Более 50% освещения улиц Москвы занимают светодиоды
  • РИА Новости

Об этом, как сообщает РИАМО, рассказал заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.

«Сегодня суммарная доля светодиодов в наружном освещении и архитектурно-художественной подсветке составляет свыше 50%», — отметил он.

Светодиодные светильники потребляют на 30% меньше электроэнергии, а также снижается общая нагрузка на сети.

Ранее в Москве перевели на летний режим уличное освещение и подсветку зданий.

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