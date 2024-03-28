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В Москве перевели на летний режим уличное освещение и подсветку зданий

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В Москве на летний режим работы переведены уличное освещение и архитектурно-художественная подсветка, заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.
В Москве перевели на летний режим уличное освещение и подсветку зданий

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал городского хозяйства столицы.

По словам чиновника, корректировки в график работы городского наружного освещения внесены в связи с увеличением светового дня.

Архитектурно-художественная подсветка зданий в столице включается одновременно с наружным освещением в зависимости от уровня фактической освещённости в городе.

Ранее сообщалось, что после голосования в проекте «Активный гражданин» в ТиНАО благоустроили территории общей площадью около 120 га.

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