В Москве перевели на летний режим уличное освещение и подсветку зданий
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал городского хозяйства столицы.
По словам чиновника, корректировки в график работы городского наружного освещения внесены в связи с увеличением светового дня.
Архитектурно-художественная подсветка зданий в столице включается одновременно с наружным освещением в зависимости от уровня фактической освещённости в городе.
Ранее сообщалось, что после голосования в проекте «Активный гражданин» в ТиНАО благоустроили территории общей площадью около 120 га.