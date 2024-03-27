В ТиНАО провели благоустройство по итогам голосования «Активного гражданина»
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
«Местные жители голосовали за озеленение территории, формат обустройства детских и спортивных площадок, организацию в парках мест для выгула домашних животных», — отметили в сообщении.
Также на «Активном гражданине» определили, какими будут скамейки, грядки для цветов и другие элементы окружающего пространства.
При благоустройстве городских пространств было учтено более 350 тыс. мнений.
Ранее сообщалось, что в Москве с января 2024 года в проекте «Активный гражданин» прошло более 200 голосований, посвящённых обустройству дворов и общественных пространств.