В ТиНАО провели благоустройство по итогам голосования «Активного гражданина»

После голосования в проекте «Активный гражданин» в ТиНАО благоустроили территории общей площадью около 120 га.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«Местные жители голосовали за озеленение территории, формат обустройства детских и спортивных площадок, организацию в парках мест для выгула домашних животных», — отметили в сообщении.

Также на «Активном гражданине» определили, какими будут скамейки, грядки для цветов и другие элементы окружающего пространства.

При благоустройстве городских пространств было учтено более 350 тыс. мнений.

Ранее сообщалось, что в Москве с января 2024 года в проекте «Активный гражданин» прошло более 200 голосований, посвящённых обустройству дворов и общественных пространств.