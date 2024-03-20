В проекте «Активный гражданин» провели более 200 голосований по благоустройству
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
Жители Москвы голосовали за проекты благоустройства дворов в 127 районах и поселениях столицы.
«Они принимали решения о замене покрытия, озеленении территории, а также об установке спортивных тренажёров, игровых комплексов и других малых архитектурных форм», — указано в сообщении.
Отмечается, что активнее всего голосовали жители районов Марьино, Южное Бутово и Люблино.
Ранее сообщалось, что более 150 тыс. москвичей выбирали самые красивые новые станции метро.