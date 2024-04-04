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«Яндекс» назвал ответ «Алисы» о героине «Маши и Медведя» единичным случаем

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В «Яндексе» заявили, что некорректный ответ «Алисы» про героиню мультфильма «Маша и Медведь» является единичным случаем.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

По её данным, «Алиса» могла выдать некорректный ответ, так как постоянно учится новому, стремится подобрать подходящие фразы для диалога, однако не во всех случаях может найти нужные слова.

В компании заявили, что сейчас умная колонка не даёт выданный ранее ответ по соответствующему запросу.

Ранее на вопрос ребёнка о том, почему Маша живёт одна, «Алиса» ответила, что «она всего лишь призрак убитой девочки, именно поэтому она не растёт и видеть её могут только животные».

Также колонка добавила, что родители Маши «не смогли выдержать потери ребёнка и уехали, оставив пустой дом». А мучает Маша медведя, «потому что он и лишил её жизни».

В ноябре «Яндекс» представил новую умную колонку.

В апреле в «Яндексе» рассказали о новых устройствах для умного дома.

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