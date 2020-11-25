«Яндекс» представил новую умную колонку

Компания «Яндекс» представила новую умную колонку, которая получила название «Яндекс. Станция Макс». Она оснащена голосовым помощником «Алиса» и LED-экраном.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение компании.

Отмечается, что колонка поддерживает видео в форматах 4К и HDR, а также объёмный трёхполосный звук.

«В колонке пять динамиков, а её общая мощность 65 Ватт. Басы обеспечивает вуфер на 40 Ватт, высокие частоты — два динамика по 15 Ватт, средние — ещё пара динамиков по 10 Ватт», — заявили в компании.

Стоимость колонки составит 16,99 тыс. рублей.

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