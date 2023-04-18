В «Яндексе» рассказали о новых устройствах для умного дома

«Яндекс» представил новую умную колонку «Станция Макс», хаб для управления умным домом и умные датчики, поддерживающие протокол Zigbee.

«Умная колонка с Алисой стоит 29 990 рублей, хаб — 4990, а датчики — по 1990 рублей», — приводит РИА Новости заявление.

Отмечается, что устройства до конца месяца появятся в продаже в Белоруссии и Казахстане.

Ранее сообщалось, что на сервисе «Яндекс.Музыка» вышла игра виртуальной реальности Dance Loop VR. Музыку к экспериментальному проекту создала нейросеть сервиса совместно с экспертом по электронной музыке Ником Завриевым (Ambidextrous).