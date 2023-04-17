Танцевальная VR-игра с саундтреком от «Яндекс.Музыки» стала доступна для пользователей

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На сервисе «Яндекс.Музыка» вышла игра виртуальной реальности Dance Loop VR. Музыку к экспериментальному проекту создала нейросеть сервиса совместно с экспертом по электронной музыке Ником Завриевым (Ambidextrous).

Игровой процесс совмещён с движениями, а её прохождение похоже на танец, объясняют в пресс-службе «Яндекс.Музыки».

По сюжету музыка исчезла из всего мира, для её спасения игрок отправляется в путешествие по параллельным вселенным, преодолевает различные препятствия под определённый ритм, разбивает ноды (ячейки данных) и высвобождает из них звуки.

При создании игры разработчики вдохновлялись работами научных фантастов XX века, японскими игровыми автоматами, а также рисунком Леонардо да Винчи «Витрувианский человек».

«У нас мир — это научная фантастика. Есть референсы: искусство, книги, музыка, изображения. И обязательно база в плане образов. Мы заложили туда «Витрувианского человека», потому что для гейм-дизайна такого проекта нужно сначала создать сетку, в рамках которой фигуры будут появляться в нужный момент времени под BPM. Это для игрока они «летят», а на самом деле просто появляются в нужный момент, в ритм, чтобы их в итоге разбить», — рассказал креативный директор игры Денис Тимохин.

Игра будет доступна на виртуальной площадке «Плюс Дача» с 19 апреля.

Ранее стала известна дата проведения международного музыкального фестиваля «Дорога на Ялту».

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