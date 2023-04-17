Международный фестиваль «Дорога на Ялту» пройдёт 29 апреля и 2 мая в Москве

Международный музыкальный фестиваль «Дорога на Ялту» будет проходить 29 апреля и 2 мая в Государственном Кремлёвском дворце. Его участниками станут вокалисты из 15 стран и известные российские исполнители. Они исполнят песни о Великой Отечественной войне.

РИА Новости

Отборочный онлайн-тур прошли представители Германии, США, Франции, Сербии, Индии, Турции, Греции, Израиля, Алжира, Зимбабве, Венгрии, Индонезии, Китая. Лауреатов определит жюри, председателем которого является Лев Лещенко. Специальный гость фестиваля — итальянский певец Пупо. Фестиваль реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента России, а также правительства Республики Крым.