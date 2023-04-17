Международный фестиваль «Дорога на Ялту» пройдёт 29 апреля и 2 мая в Москве
- РИА Новости
Отборочный онлайн-тур прошли представители Германии, США, Франции, Сербии, Индии, Турции, Греции, Израиля, Алжира, Зимбабве, Венгрии, Индонезии, Китая.
Лауреатов определит жюри, председателем которого является Лев Лещенко.
Специальный гость фестиваля — итальянский певец Пупо.
Фестиваль реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента России, а также правительства Республики Крым.