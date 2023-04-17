Международный фестиваль «Дорога на Ялту» пройдёт 29 апреля и 2 мая в Москве

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Международный музыкальный фестиваль «Дорога на Ялту» будет проходить 29 апреля и 2 мая в Государственном Кремлёвском дворце. Его участниками станут вокалисты из 15 стран и известные российские исполнители. Они исполнят песни о Великой Отечественной войне.
Международный фестиваль «Дорога на Ялту» пройдёт 29 апреля и 2 мая в Москве
  • РИА Новости

Отборочный онлайн-тур прошли представители Германии, США, Франции, Сербии, Индии, Турции, Греции, Израиля, Алжира, Зимбабве, Венгрии, Индонезии, Китая.

Лауреатов определит жюри, председателем которого является Лев Лещенко.

Специальный гость фестиваля — итальянский певец Пупо.

Фестиваль реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента России, а также правительства Республики Крым.

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