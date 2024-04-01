Юрист Кузнецова напомнила о законодательных изменениях, вступивших в силу с 1 апреля

Юрист Елена Кузнецова напомнила о ряде законодательных изменений, которые вступают в силу 1 апреля. В частности, запущен механизм, блокирующий продажи просроченных и нелегальных товаров на кассе с помощью системы маркировки.

«С помощью механизма блокировки продаж удастся решить проблему продажи товаров с нарушениями. Эта мера поможет защитить права потребителей», — заявила Кузнецова в беседе с Life.ru.

Кроме того, вырос штраф для авиакомпаний за задержки рейсов и просрочку доставки багажа — до 100 рублей в час.

«В то же время итоговая выплата не должна превышать 50% стоимости билета. Правда, есть одно исключение. Авиакомпания не будет выплачивать штрафы, если задержка была не по её вине. Например, рейс пришлось отложить из-за неисправности воздушного судна или из-за не зависящих от перевозчика обстоятельств», — уточнила эксперт.

Со своей стороны, юрист, адвокат Антон Габович в беседе с rostovgazeta отметил, что с 1 апреля вступили в силу изменения в регламент по сдаче практического экзамена для получения прав на вождение автомобиля.

«Раньше во время вождения автомобиля можно было набрать пять штрафных баллов. Теперь допускается семь», — сказал он.

Как добавил Габович, если будущий водитель не сдал три раза экзамен по вождению, то снова пробовать сдать экзамен на права можно будет лишь спустя полгода.

Ранее сообщалось, что в России с 1 апреля изменились правила продажи табачной продукции.