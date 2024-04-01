В России с 1 апреля изменились правила продажи табачной продукции

С 1 апреля в России вводится уголовная ответственность за безлицензионное производство и оборот табачной и никотинсодержащей продукции в крупном размере.

Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что теперь за это будет грозить штраф от 500 тыс. до 1 млн руб., либо принудительные работы на срок до 3 лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Кроме того, могут лишить права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до 3 лет.

Ранее в России предложили запретить продажу сигарет беременным и взрослым с детьми.

Также Кабмин утвердил порядок госконтроля за производством и оборотом табака.