В России с 1 апреля изменились правила продажи табачной продукции
Об этом информирует РИА Новости.
Отмечается, что теперь за это будет грозить штраф от 500 тыс. до 1 млн руб., либо принудительные работы на срок до 3 лет, либо лишение свободы на тот же срок.
Кроме того, могут лишить права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до 3 лет.
Ранее в России предложили запретить продажу сигарет беременным и взрослым с детьми.
Также Кабмин утвердил порядок госконтроля за производством и оборотом табака.