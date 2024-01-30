В России предложили запретить табачным магазинам использовать уличные вывески
- РИА Новости
В своём обращении политолог отметил, что уже на протяжении долгих лет в рамках реализации государственной политики по снижению табакокурения в российском обществе предприятиям розничной торговли запрещена открытая выкладка табачной продукции. Она должна быть визуально скрыта от посетителей магазинов.
Одновременно с этим продолжительное время в России запрещена и реклама табачной продукции, напомнил Орлов.
В то же время владельцы специализированных предприятий торговли нередко используют для привлечения покупателей крупногабаритные вывески «Табак», «Табачный магазин» и т. п., которые размещаются на зданиях, видны многочисленным прохожим, в том числе детям, заметил политолог.
«В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в нормативно-правовые акты в части введения ограничения для коммерческих предприятий розничной торговли на размещение вывесок, информирующих о табачной специализации торговой деятельности», — говорится в тексте обращения.
Ранее депутаты разработали законопроект о полном запрете в России розничной торговли никотиносодержащими и безникотиновыми жидкостями и устройствами для их доставки (вейпами).