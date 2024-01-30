В России предложили запретить табачным магазинам использовать уличные вывески

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил убрать с улиц вывески специализированных табачных магазинов. Копия письма на имя главы Минздрава Михаила Мурашко есть в распоряжении RT.

В своём обращении политолог отметил, что уже на протяжении долгих лет в рамках реализации государственной политики по снижению табакокурения в российском обществе предприятиям розничной торговли запрещена открытая выкладка табачной продукции. Она должна быть визуально скрыта от посетителей магазинов.

Одновременно с этим продолжительное время в России запрещена и реклама табачной продукции, напомнил Орлов.

В то же время владельцы специализированных предприятий торговли нередко используют для привлечения покупателей крупногабаритные вывески «Табак», «Табачный магазин» и т. п., которые размещаются на зданиях, видны многочисленным прохожим, в том числе детям, заметил политолог.

«В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в нормативно-правовые акты в части введения ограничения для коммерческих предприятий розничной торговли на размещение вывесок, информирующих о табачной специализации торговой деятельности», — говорится в тексте обращения.

Ранее депутаты разработали законопроект о полном запрете в России розничной торговли никотиносодержащими и безникотиновыми жидкостями и устройствами для их доставки (вейпами).