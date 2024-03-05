В России предложили запретить продажу сигарет беременным и взрослым с детьми

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил ограничить продажу табачной продукции беременным и гражданам с детьми. Копия письма на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко есть у RT.

В обращении политолог отметил, что в последнее десятилетие в России были приняты многочисленные нормативные правовые акты, направленные на снижение табакокурения и защиту граждан, в том числе несовершеннолетних, от пагубного воздействия табачного дыма.

Он напомнил, что на сегодняшний день запрещена реклама табачной продукции, её открытая выкладка в местах розничной торговли, а на упаковки сигарет нанесена информация о вреде потребления табака. Более того, во многих общественных местах запрещено курение, как, например, в заведениях общественного питания, аэропортах, на железнодорожных вокзалах и т. д.

В то же время законодательство по-прежнему допускает неоднозначные ситуации в розничной торговле табачной продукцией. Например, оно не предусматривает запрет на реализацию табачной продукции беременным, хотя курение может нанести существенный вред здоровью плода, негативно повлиять на его физическое и интеллектуальное развитие.

Также законодательство не предусматривает запрет на реализацию табачной продукции гражданам, которых сопровождают несовершеннолетние, что может вызвать излишний интерес к данной продукции у ребёнка, заметил Орлов.

«В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в федеральное законодательство и иные нормативные правовые акты в части введения запрета на розничную продажу табачной и никотинсодержащей продукции беременным, а также гражданам с детьми», — говорится в обращении.

Ранее правительство России утвердило порядок госконтроля за производством и оборотом табака.