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Врач Зимина назвала накладные наушники наименее вредными

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Врач-оториноларинголог клиник «Атлас» Светлана Зимина рекомендовала пользоваться накладными наушниками хорошего качества, чтобы сохранить слух.
Врач Зимина назвала накладные наушники наименее вредными
  • Gettyimages.ru
  • © Guido Mieth

«Для превенции заболеваний органов слуха необходимо выбирать хорошие наушники накладного типа, избегать использования ватных палочек и не использовать ряд лекарств без назначения», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила специалист, в некачественных наушниках возможен резкий перепад громкости, что может привести к акустической травме.

«Не стоит слушать что-то в наушниках часто и превышать громкость 60% от максимальной», — заключила эксперт.

Ранее врач-отоларинголог Иван Лесков посоветовал не слушать громкую музыку в автомобиле.

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