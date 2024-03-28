Врач Зимина назвала накладные наушники наименее вредными

Врач-оториноларинголог клиник «Атлас» Светлана Зимина рекомендовала пользоваться накладными наушниками хорошего качества, чтобы сохранить слух.

«Для превенции заболеваний органов слуха необходимо выбирать хорошие наушники накладного типа, избегать использования ватных палочек и не использовать ряд лекарств без назначения», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила специалист, в некачественных наушниках возможен резкий перепад громкости, что может привести к акустической травме.

«Не стоит слушать что-то в наушниках часто и превышать громкость 60% от максимальной», — заключила эксперт.

Ранее врач-отоларинголог Иван Лесков посоветовал не слушать громкую музыку в автомобиле.