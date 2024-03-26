Врач Лесков предостерёг от прослушивания громкой музыки в автомобиле

Врач-отоларинголог Иван Лесков посоветовал не слушать громкую музыку в автомобиле.

«Прослушивание музыки на высокой громкости, особенно если речь идёт о привычке, представляет собой серьёзную угрозу для слуха водителя. Риск потери слуха возрастает, если мы говорим о тюнингованных автомобилях, в которые часто устанавливают огромные мощные динамики, воспроизводящие музыку на низких частотах», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, музыку в целом рекомендуют слушать не более часа в день.

Ранее диетолог Полина Журавлёва в беседе с Общественной Службой Новостей заявила, что базовый уровень метаболизма (BMR) зависит от генетики, то есть два на первый взгляд одинаковых человека могут по-разному набирать вес.