В Москве открыт приём заявок на участие в программе «Твой старт в туризме»

В Москве стартовал приём заявок на участие в программе «Твой старт в туризме». Подать обращения могут специалисты от 18 до 35 лет.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал мэра столицы Сергея Собянина.

«Год назад в проекте участвовали только студенты профильных московских колледжей и вузов, а с 2024-го попробовать себя могут жители любого региона страны, любой профессии и уровня образования», — заявил Собянин.

В ходе обучения участники программы узнают о специфике турбизнеса в столице и познакомятся с экспертами отрасли. Также им предложат посетить ярмарку вакансий и встретиться с работодателями.

Ранее сообщалось, что начался приём заявок на онлайн-конкурс туристических маршрутов «Покажи Москву!».