Начался приём заявок на конкурс «Покажи Москву!»
Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал Собянина.
«Для участия все желающие должны предложить свой авторский маршрут по городу, заполнив заявку на портале Russpass.Бизнес», — сказал мэр.
Среди тем — история, культура, спорт, экология, транспорт. Маршрут может быть пешеходным или с использованием средств передвижения. Будут учитываться уникальность и сценарий.
Горожане выберут 12 победителей из каждого административного округа с помощью проекта «Активный гражданин», а экспертное жюри определит ещё пять наиболее креативных маршрутов.
Итоги конкурса станут известны в конце июля.
Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что на Russpass опубликовали литературные аудиоэкскурсии по Москве.