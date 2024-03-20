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Начался приём заявок на конкурс «Покажи Москву!»

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Начался приём заявок на онлайн-конкурс туристических маршрутов «Покажи Москву!», заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Начался приём заявок на конкурс «Покажи Москву!»

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

«Для участия все желающие должны предложить свой авторский маршрут по городу, заполнив заявку на портале Russpass.Бизнес», — сказал мэр.

Среди тем — история, культура, спорт, экология, транспорт. Маршрут может быть пешеходным или с использованием средств передвижения. Будут учитываться уникальность и сценарий.

Горожане выберут 12 победителей из каждого административного округа с помощью проекта «Активный гражданин», а экспертное жюри определит ещё пять наиболее креативных маршрутов.

Итоги конкурса станут известны в конце июля.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что на Russpass опубликовали литературные аудиоэкскурсии по Москве.

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