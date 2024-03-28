Врач Канаев назвал правильное питание залогом здоровья почек

Врач-уролог, врач-хирург хирургического отделения пересадки органов клиник СамГМУ Евгений Канаев рассказал, как сохранить здоровые почки.

«Первое — это рациональное, правильное питание, сбалансированное. Здесь должны присутствовать мясные продукты, рыба, обязательно овощи. 50% — овощи, 25% — гарнир, и 25% — рыба или мясо. И хорошая фильтрованная водичка», — цитирует эксперта sovainfo.ru.

По словам Канаева, объём потребляемой жидкости должен составлять 2—2,5 л в сутки.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила о важности разнообразного питания во время поста. По словам эксперта, потребление соли должно быть умеренным.