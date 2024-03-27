Депутат Свинцов высказался о влиянии компьютерных игр на психику детей

Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов высказался о влиянии компьютерных игр на психику детей.

«Игровая приставка — это нечто, что подсоединяется к монитору или телевизору. Консоль — более комплексное устройство со своим монитором. У консоли есть дополнительный функционал, например прямой доступ к другим устройствам. Сегодня государство особое внимание уделяет развитию и патриотическому воспитанию молодёжи. А мы прекрасно понимаем, что компьютерные игры имеют большое влияние на психику ребёнка», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, в настоящее время стоит задача постепенно замещать любой контент, который некорректно показывает Россию.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос начала производства в России игровых приставок — как портативных, так и стационарных. Также будет изучаться вопрос создания операционной и облачной систем доставки игр и программ.