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Экс-генерал ВСУ Кривонос: оборона ВСУ обваливается из-за ударов дронов ВС России

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Украинский генерал в отставке Сергей Кривонос заявил, что оборона ВСУ обваливается из-за ударов дронов ВС России.
Экс-генерал ВСУ Кривонос: оборона ВСУ обваливается из-за ударов дронов ВС России
  • РИА Новости

«Когда над твоей головой летает рой российских дронов, который наносит мощные и быстрые удары, сложно держать оборону, поэтому на определённых участках фронта мы проваливаемся и отступаем», — приводит его слова РИА Новости.

10 мая в Минобороны России сообщили, что российские операторы FPV-дронов из группировки прикрытия госграницы поразили в приграничном с Белгородской областью районе Украины наблюдательные пункты ВСУ.

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