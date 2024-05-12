Экс-генерал ВСУ Кривонос: оборона ВСУ обваливается из-за ударов дронов ВС России

Украинский генерал в отставке Сергей Кривонос заявил, что оборона ВСУ обваливается из-за ударов дронов ВС России.

«Когда над твоей головой летает рой российских дронов, который наносит мощные и быстрые удары, сложно держать оборону, поэтому на определённых участках фронта мы проваливаемся и отступаем», — приводит его слова РИА Новости.

10 мая в Минобороны России сообщили, что российские операторы FPV-дронов из группировки прикрытия госграницы поразили в приграничном с Белгородской областью районе Украины наблюдательные пункты ВСУ.