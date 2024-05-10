Расчёты БПЛА Zala ВДВ России сорвали попытку ВСУ форсировать Днепр
Расчёты беспилотников Zala ВДВ армии России обнаружили и помогли артиллеристам поразить украинские лодки, на которых солдаты ВСУ пытались переплыть Днепр.
Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что именно десантники обнаружили плавсредства противника и пехоту ВСУ.
Ранее ВС России уничтожили полевой склад боеприпасов группы ВСУ «Донецк».
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