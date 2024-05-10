Расчёты БПЛА Zala ВДВ России сорвали попытку ВСУ форсировать Днепр

Расчёты беспилотников Zala ВДВ армии России обнаружили и помогли артиллеристам поразить украинские лодки, на которых солдаты ВСУ пытались переплыть Днепр.

Об этом сообщили в Минобороны России. Отмечается, что именно десантники обнаружили плавсредства противника и пехоту ВСУ. Ранее ВС России уничтожили полевой склад боеприпасов группы ВСУ «Донецк».